フランスを拠点に活動する、俳優でモデルの杏が２０日、自身のインスタグラムを更新。俳優の城田優とスペインで久々の再会をしたことを明かした。「ＢａｒｃｅｌｏｎａＶｉｓｉｔｅｄｔｈｅＳａｇｒａｄａＦａｍíｌｉａａｎｄｓａｗｔｈｅｎｅｗｌｙｃｏｍｐｌｅｔｅｄＴｏｗｅｒｏｆＪｅｓｕｓ．（バルセロナサグラダ・ファミリアを訪れて、新たに完成したイエスの塔を見ました）城田優くんと