日中関係の冷え込みが続くなか、日本の経済団体が北京でサプライチェーンをテーマにした博覧会を視察しました。22日から北京で始まった「中国国際サプライチェーン促進博覧会」は、85の国や地域などから670を超える企業や団体が出展し、モノづくりや物流を支える最新技術などが紹介されています。日中関係が冷え込むなかでも経済面の交流を模索しようと、2026年は複数の日本の経済団体が視察に訪れていて、このうち日本商工会議所