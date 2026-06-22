ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日に開幕する。西山貴浩（３９＝福岡）が「今節はやりますよ」と気合満々だ。手にした６３号機は前回、中島秀治が４コースからまくって優勝。特訓でも同班の池田浩二が「西山が若干、伸びていたかな」と話など、ピット内の評判も上々だった。西山は「チルト０・５度の伸び仕様。完全に優勝戦で一発を狙った調整。自分は出足がないと戦えないので、自分の形に叩