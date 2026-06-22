上田綺世の去就に注目日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第2戦でチュニジア代表と対戦し、4-0で快勝を収めた。この試合で2ゴール1アシストを記録した上田綺世についてプレミアとブンデスクラブが注目していると、移籍に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が報じた。日本は前半4分にMF鎌田大地のゴールで先制すると、同31分に上田が強烈なミドルシュートを突き刺してリードを広げる。上田は