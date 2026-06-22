１０日、上海市淮海路の中国ブランドバッグ店で商品を選ぶ外国人観光客。（上海＝新華社記者／王翔）【新華社上海6月22日】中国上海市淮海路のシューズブランド店「PANE」で、ドイツ人観光客のレアさんが新作のバレエサンダルを試着していた。足首を固定するアンクルストラップにシルクが織り込まれており「こういうデザインが好き。独創的だが飽きがこず、新しさと上品さを兼ね備えている」と語った。１０日、上海市淮海路の中