アメリカの財務省は、イラン産の原油や石油製品の販売を8月21日まで許可すると発表しました。アメリカの財務省は22日、イラン産の原油や石油製品の生産、配送、販売を8月21日までの60日間、許可すると発表しました。これについてベッセント財務長官はSNSで、「スイスで行われた協議でイランはホルムズ海峡の航行の自由を約束し、IAEA＝国際原子力機関の査察官の入国を許可した」と強調。「この枠組みの一環として原油販売などを許