「少年ジャンプ＋」の好きなシーンを切り抜いてSNS投稿できる「切り抜きジャンプ＋」機能を使った切り抜き作成数が10万を突破した。これを記念した「〇〇が選ぶジャンプラたまらん１コマ」キャンペーンがスタートした。【写真】ジャンプの仕事ゲットした有名人4人「切り抜きジャンプ＋」とは、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」作品の好きなシーンを切り取って「X（旧Twitter）」にリンク付きで投稿することができる、本アプリ