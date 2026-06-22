イギリスのスターマー首相が辞意を表明です。イギリス・スターマー首相「愛する国を第一に考えることが私のすべての決断の基準でした」スターマー首相率いる与党・労働党は先月の統一地方選で大敗。さらに、性的虐待の罪に問われていたエプスタイン氏と交友があったマンデルソン前駐米大使の任命責任が問われていました。今後、スターマー氏は9月頃までは首相として職務を続け、党首選を経て後任に首相の座を引き継ぐとしています