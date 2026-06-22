暗号資産「サナエトークン」や中傷動画報道をめぐり、秘書の陳述書を国会に提出する考えを示した高市総理に対し、野党は猛反発しています。中道改革連合長妻昭 衆院議員「国会で追及されたら、いや私は答えませんと、陳述書出しますからそれ見てくださいと。そんな馬鹿な話聞いたことありません」高市総理の答弁が揺れる公設秘書と中傷動画の作成者との関係。22日、国会で高市総理は…高市総理「近日中に奈良の秘書の陳述書