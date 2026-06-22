天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、創立70周年を迎えた日本フィルの演奏会を鑑賞されました。愛子さまは22日夜、都内で日本フィルハーモニー交響楽団の創立70周年を記念する演奏会を鑑賞されました。シンガポール出身の首席指揮者カーチュン・ウォンさんの指揮でマーラーの超大作交響曲第8番「千人の交響曲」が演奏され、愛子さまは大きな拍手を送られました。日本フィルは70年前のちょうど6月22日に名指揮者・故渡邉曉雄さんらに