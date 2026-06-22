最終ラウンド、プレーオフを制して優勝した山下美夢有＝ブライズフィールドCC（共同）女子ゴルフの22日付世界ランキングが発表され、メイヤー・クラシックで米ツアー通算3勝目を挙げた山下美夢有は一つ上がり7位となった。畑岡奈紗は15位、西郷真央は18位、竹田麗央は21位、岩井明愛は23位、岩井千怜は25位、勝みなみは29位だった。1位のネリー・コルダ（米国）ら上位3人に変動はなかった。（共同）