国際サッカー連盟（FIFA）は22日、現地時間25日に行われるFIFAワールドカップ2026の4試合を担当する審判団を発表。これによりグループF第3節日本代表vsスウェーデン代表戦の審判も決定した。今大会の日本代表はグループステージ初戦でオランダ代表に2−2で引き分けると、続く第2節チュニジア代表戦は4−0で快勝。勝ち点「4」を獲得している。グループステージ最終戦は日本時間26日8時にキックオフを迎える。日本対スウェーデ