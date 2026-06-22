俳優・本木雅弘の主演映画で１９日に公開された「黒牢城」（黒沢清監督）が、週末興行ランキングで邦画１位の好スタートを切ったことが２２日、発表された。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描く。本木は城主で戦国武将の荒木村重を演じる。時代劇出演は、斎藤道三役を好演した２０２０年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」以来６年ぶりとなる。１９日に公開され、２１日までの３日間で興行収入は２億７４１０万