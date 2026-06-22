◇パ・リーグ楽天8―7西武（2026年6月22日東京Ｄ）楽天が22日、劇的なサヨナラ勝ちを収め、吉井理人新監督（61）が就任3試合目で待望の初白星を手にした。1点を追う9回1死三塁から浅村の二ゴロの間に追いつき、延長戦に突入。6―7で迎えた11回に再び浅村の6号ソロで同点とし、12回2死二塁から黒川の左越え打で決めた。就任3試合目で初勝利を手にした吉井監督は、4時間38分の激闘を振り返り「本当にみんな頑張ったと思い