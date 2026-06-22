早稲田大教授の中林美恵子氏と元駐イラン大使の斉藤貢氏が２２日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、最終的な戦闘終結を目指す米国とイランの高官協議について議論した。中林氏は、米代表団トップのバンス副大統領が「米国第一」主義の支持層を代表する立場にあるとして、「何とか和平交渉をまとめたい気持ちでいっぱいのはずだ」と指摘した。斉藤氏は、イラン側には「（覚書で定めた）６０日で交渉を終わらせる気はまっ