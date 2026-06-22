FIFAワールドカップ2026・グループIのフランス代表対イラク代表の一戦は現地時間22日に控えている。しかし、開催地となるアメリカ・フィラデルフィアの当日の天候は荒天が予想されており、試合が途中で中断される可能性があるようだ。22日、フランスメディア『RMCスポーツ』が報じている。この一戦のキックオフは現地時間14時となるが、報道によると、試合会場となるフィラデルフィアのスタジアム近辺の最新の天気予報は、14時