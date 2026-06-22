アメリカとイランによる戦闘終結に向けた対面協議がスイスで開かれました。仲介国のカタールとパキスタンを交えたアメリカとイランの高官協議は21日、スイスで開催され、協議後、パキスタンとカタールは共同声明を発表し、アメリカとイランが協議を政治レベルで監督する「ハイレベル委員会」を設置することで合意しました。また、ホルムズ海峡の安全な航行を確保するための連絡体制や、レバノンでの停戦を監督する仕組みを設けるこ