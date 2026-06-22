女優の井桁弘恵が日本時間２１日、インスタグラムを更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本−チュニジア戦の中継を終え、「アツかった凄かった！」と振り返った。井桁は俳優・竹内涼真とともに中継した日本テレビのスペシャルナビゲーターを務めた。ピッチを背に日本代表のユニホーム姿で撮影した写真を添え、「言葉にできない興奮の連続でした」とつづった。井桁は福岡県の進学校、偏差値７０超の修猷館（しゅうゆうかん）から早大