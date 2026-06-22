©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 実家の佐賀県に帰省していました！久しぶりに訪れた商店街で、素敵なかき氷屋さんを発見！ 甘夏のかき氷に癒されました。 久保光