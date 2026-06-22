サガン鳥栖は22日、ファジアーノ岡山DF阿部海大の完全移籍加入を発表した。阿部はクラブを通じ、「ファジアーノ岡山より完全移籍で加入することになりました阿部海大です。自分の持てる力をすべて発揮し、チームのために戦います!全員の力で必ずJ1昇格しましょう。よろしくお願いします!」とコメント。また、18年に東福岡高から加入し、秋田に期限付き移籍した23年を除き、8年プレーした岡山のクラブ公式ウェブサイトを通