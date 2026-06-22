シュートボクシング（ＳＢ）の笠原弘希（シーザージム）が２１日、東京・後楽園ホールでの「ＳＨＯＯＴＢＯＸＩＮＧ２０２６ａｃｔ．３」に出場し、ＳＢ日本スーパーライト級タイトルマッチ（３分５ラウンド、ヒジあり、延長は無制限ラウンド）で王者イモト・ボルケーノ（ＦＩＧＨＴＳＣＩＥＮＣＥ）に再延長戦の末に判定で勝利した。フェザー級、スーパーフェザー級、ライト級に続き、同団体史上初となる日本タイトル