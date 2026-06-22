タレント・やす子が防災士の資格を取得したことが２２日、分かった。自身のＸで「防災士の資格に合格しました！！」と、５月に受験した試験にパスしたことを報告。合格通知の実物写真も添えた。続く投稿では、「私は高卒でちゃんと勉強をしたことがなかったので、楽しかったです！！完全にプライベートの取得です笑」と説明。１日２〜６時間の勉強を約４カ月間続けていたことを明かした。防災士試験に合格したやす子には、Ｓ