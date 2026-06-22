39年ぶりの円安水準に迫る中、片山財務大臣とアメリカのベッセント財務長官が緊急会談したことがJNNの取材でわかりました外国為替市場では午後11時ごろ、円相場が一時1ドル＝161円90銭台まで下落。およそ39年ぶりの円安水準まであとわずかに迫っています。こうした中、関係者によりますと、今夜、片山財務大臣はアメリカのベッセント財務長官とオンラインで緊急会談を行ったということです。歴史的な円安への対応を協議していて、