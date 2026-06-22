かわいいキャラクターが登場する『ちいかわ』ですが、いっぽうでは “現実社会の縮図” ともいわれています。労働しなくちゃ生きていけないし、能力主義でもあるため経済格差もある。試験を受けなければ賃金は上がらず、ただそこらへんを歩いているだけで厄介な敵（※討伐対象）に襲われることもあるのです。そんな世界で生きるちいかわのキャラクターで “理想の経営組織図” をつくるとしたら……さてどうなる!?【もしもちいかわ