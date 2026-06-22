◆パ・リーグ楽天８Ｘ―７西武（２２日・東京ドーム）＝延長１２回＝西武が今季３度目のサヨナラ負け。２０１８年以来の貯金２０到達はならなかった。試合のなかった２位ソフトバンクとのゲーム差は３に縮まった。４―１と３点リードで迎えた７回に、救援陣がつかまり４点を失い、リードを奪われたが、直後の８回に長谷川が左翼席へ逆転２ラン。しかし、９回に登板した甲斐野央投手がリードを守れず、延長戦に突入した。１