◆パ・リーグ楽天８X―７西武（２２日・東京ドーム）西武の平良海馬投手が、中１０日の先発で５回１失点。後続がリードを守れず、今季６勝目は逃したが、今季の投球回数は７１回となり、規定投球回（７０回）に到達。防御率０・８９でパ・リーグのトップに立った。しかし、規定投球回を１イニングだけ上回った状態のため、２試合後（２５日・楽天戦）には再び投手成績のトップから姿を消すことになりそうだ。慣れない東京