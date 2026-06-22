「楽天８−７西武」（２２日、東京ドーム）楽天が十二回２死走者なしから劇的なサヨナラ勝ちを飾り、連敗を５でストップ。死闘を制し、吉井監督は就任後３戦目で初勝利となった。吉井監督は「本当にみんな頑張った。粘り強く戦ってくれました」と笑み。サヨナラ打を打った黒川は十回１死一、三塁で一ゴロに倒れており「その前のサヨナラのところでファーストゴロ。あれは素人のバッティングだったんですけど、もう一回チャン