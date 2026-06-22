２２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝。２６日のスウェーデン戦に１位通過を目指し臨むことを報じた。解説でゲスト出演の元日本代表ＭＦ稲本潤一さんは決勝トーナメントの相手について、サブキャスターの小木逸平アナウンサーに「（対戦有力な）ブラジルとモロ