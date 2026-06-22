2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。本日6月22日（月）、日本テレビ番町スタジオにて制作発表会見を行いました。放送49回目を迎える「24時間テレビ」の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。ひとりひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていくもの。番組では、時代が変わり