2026年6月22日、韓国メディア・京郷新聞は日本の30代女性市長による産休宣言が韓国でも議論を呼んでいると報じた。京都府八幡市の川田翔子市長は、今年9月の第1子出産を前に、出産前後それぞれ8週間、計約4カ月の産休を取得すると発表した。日本の女性自治体首長による産休取得は初めてという。記事は、川田市長が23年に33歳で日本最年少女性市長として当選した経緯も紹介。就任後は保育環境や人口問題を重点政策として活動してき