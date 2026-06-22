弁護士の福永活也氏が２２日に自身の「Ｘ」を更新。ドジャースの大谷翔平投手（３１）、真美子さん（２９）夫妻に第２子が誕生したことに批判的な投稿があったことに言及した。真美子さんは昨年４月に第１子長女を出産しており、第２子が年子になったことについて一部ネットユーザーが産後女性の身体的ダメージから批判的な意見を投稿した。福永氏は「大谷夫妻について、ハラスメントだ多産ＤＶで言ってるゴミグスたち、よそ