チュニジア撃破で勝ち点4サッカー北中米ワールドカップ（W杯）が国境を越えた友情と交流を生んでいる。1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。FIFA公式SNSは、日本とメキシコのサポーターが試合後に一緒に盛り上がる様子を公開。「サッカーは世界をひとつにする」「愛しかない」などの反響が集まっている。試合から