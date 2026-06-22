◆パ・リーグ楽天８X―７西武（２２日・東京ドーム）首位を走る西武が延長１２回サヨナラ負けを喫し、２位ソフトバンクとのゲーム差は３に縮まった。３点リードをひっくり返された直後の８回に、長谷川信哉外野手の９号２ランで再逆転したが９回に同点とされ、延長に持ち込まれた。１１回も併殺崩れの間に再び勝ち越したがその裏、岩城が浅村に一発を浴びて再び試合を振り出しに戻された。そして１２回、２死二塁から上田が