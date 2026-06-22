バラエティー番組『プロフェッショナルランキング』が22日、TBS系で放送された。世界の音楽のプロ166人がガチ投票した【日本の最強アニメソングBEST100】の結果が発表された。1位〜10位までを紹介する。【動画】日本の最強アニメソング！1位のエヴァ「残酷な天使のテーゼ」映像『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくラ