フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が今夏にステップアップする可能性があるようだ。鹿島アントラーズでプロキャリアをスタートさせた上田は、サークル・ブルッヘでのプレイを経て、2023年夏にフェイエノールトへ完全移籍。加入初年度は不本意な成績に終わったが、今季はエールディビジ31試合に出場し、25ゴールを記録した。現在開催されている北中米ワールドカップでは日本代表のエースとしてチュニジア代表戦では2ゴ