近年の不調を盛り返すべく、今夏の移籍市場ではすでに積極的に動いているトッテナム。アンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケと3選手の獲得を済ませている。『Sky Sports』によると、トッテナムは今夏大型補強を計画しており、ここから最大でさらに5選手を獲得する可能性があるようだ。すでにSB1人とCB2人を獲得しており、次のターゲットはMF。ウェストハムのマテウス・フェルナンデス、ニューカ