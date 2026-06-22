2026W杯の初戦ではクロアチアと対戦し、無事4-2で勝利を収めたイングランド代表。幸先の良いスタートとなり、24日のガーナ戦でも勝利を目指す。そんな好調のイングランド代表だが、『Daily mail』にてチームの主力であるデクラン・ライスが故障に苦しんでいると悩みを明かした。「ハムストリングに少し痛みを感じていて、クリスマス後からその痛みを抱えながらアーセナルでプレイしていた。もちろん、それを知っていた人は少ない」