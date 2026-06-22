現在開催中の2026W杯。優勝候補のアルゼンチンは初戦アルジェリア戦を3-0と快勝し、23日にアメリカのダラスでオーストリアとの第2節に臨む。オーストリアはヨルダンとの初戦を制しており、第2節はグループJの勝利チーム同士の対戦となる。そんなアルゼンチン対オーストリアではある記録の更新に注目が集まっている。それがW杯の通算得点記録だ。今大会開始前は元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼ氏が16ゴールで単独首位に立ってい