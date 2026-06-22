12回、サヨナラ打を放ち、手荒い祝福を受ける楽天・黒川（左端）＝東京ドーム楽天がサヨナラ勝ちで連敗を5で止めた。1―4の七回に4得点。5―6の九回は内野ゴロで同点。7―7の延長十二回に小深田の盗塁で好機を広げ、黒川の適時打で試合を決めた。吉井監督は就任後初勝利。西武は再三、リードを奪うも逃げ切りに失敗した。記念球を手にポーズをとる、プロ初勝利を挙げた楽天・中込（左）と吉井監督＝東京ドーム11回、同点ソロを放