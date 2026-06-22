俳優の星野真里（44）の長女で、指定難病「先天性ミオパチー」を患うふうかさん（10）が21日、Instagramを更新。人工呼吸器をつけたままヘアカットする様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】難病を患う長女が人工呼吸器をつけたままヘアカットする様子2024年9月15日にふうかさんの病名を公表し、日常を紹介するInstagramを開設していた星野。10歳長女が人工呼吸器をつけたままヘアカット2026年6月21日の更新では、「