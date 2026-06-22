日本テレビのラルフ鈴木アナウンサー（52）が22日、自身のインスタグラムを更新。17年6月22日に乳がん闘病の末、死去した小林麻央さん（享年34）の墓参りをしたことを報告した。「今年もZEROファミリーで麻央さんのお墓参りへ」と書き出し、メインキャスターを務めていた村尾信尚氏、ニュースキャスターを務めていた同局の鈴江奈々アナとの3ショットを投稿した。共演当時のスタジオでの2ショットやオフショットも公開した。