愛子さまが、日本フィルハーモニー交響楽団の創立70周年記念演奏会を鑑賞されました。天皇皇后両陛下の長女、愛子さまはきょう（22日）午後7時ごろ、東京・港区のホールに入り観客に笑顔で会釈されました。この演奏会は「日本フィルハーモニー交響楽団」の創立70周年を記念し開催されたもので、総勢およそ500人による壮大な演奏と合唱が披露されました。この楽団の演奏を初めて鑑賞した愛子さまは、説明役に対し、「父（天皇陛下）