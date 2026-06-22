6月23日、戦後81年の沖縄「慰霊の日」に糸満市摩文仁の平和祈念公園で「令和8年沖縄全戦没者追悼式」が開催されます。沖縄全戦没者追悼式は、23日午前11時50分から行われます。高市早苗総理も出席する予定の追悼式はライブ配信される予定です。【写真を見る】戦後81年 沖縄「慰霊の日」 沖縄全戦没者追悼式「沖縄戦終焉の地」摩文仁の平和祈念公園で6月23日に開催「慰霊の日」追悼式の開催日時2026年6月23日（火）「慰霊の日」11:5