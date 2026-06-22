◇プロ野球 パ・リーグ 楽天 8x-7 西武(22日、東京ドーム)楽天は西武相手に延長12回、黒川史陽選手のサヨナラタイムリーで勝利しました。先発の早川隆久投手は初回を3者連続三振に抑える立ち上がり。しかし3回、先頭の渡部聖弥選手に2試合連続となる先制ソロホームランを被弾。その後自身のエラーも絡んでピンチを招くと、長谷川信哉選手に2点タイムリー2ベースを許してこの回3失点を喫しました。早川投手は7回に再び渡部選手にこ