◇プロ野球 パ・リーグ 楽天 8x-7 西武(22日、東京ドーム)首位の西武は楽天と延長12回を戦い敗れました。楽天とのカード初戦、先発・平良海馬投手は初回に3者連続三振を奪う素晴らしい立ち上がりを見せました。3回裏にタイムリーで1点を失うも、5回1失点にまとめ先発の役割を果たします。打線は3回、先頭の渡部聖弥選手がレフトへ2試合連続の6号ソロホームランを放って先制。さらに長谷川信哉選手に2点タイムリー2ベースが飛び出し