フリーアナウンサー・小林麻央さん（享年３４）の命日だった２２日、麻央さんと日本テレビ系「ＮＥＷＳＺＥＲＯ」（当時）で共演していたメンバーが墓参した。同局のラルフ鈴木アナウンサーが自身のインスタグラムに、麻央さんのキャスター時代の写真と併せて、「今年もＺＥＲＯファミリーで麻央さんのお墓参りへ」と新規投稿。「仕事や環境、年齢も変わる中で、この日だけはみんなが自然と同じ場所に集まり、麻央さんのこと