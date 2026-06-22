ボートレース下関の「オープン７周年記念モーヴィ下関杯」は２２日、予選最終日となる３日目が行われた。大庭元明（５６＝福岡）は予選ラストの６Ｒ、６号艇。チルト２度の一発仕様で臨んだが不発。道中も競り負けて４着。レース後は「本番のスタートは起こしで鳴いてしまった」と悔しさをにじませた。それでも初日連勝の貯金もあって、７位で準優入りを果たした。「チルト２度で伸びていた。ただ、調整は戻して考える。機率１