ボートレースまるがめの「スカパー！ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１４戦」は２２日、予選３日目が行われた。佐藤世那（２０＝東京）は４Ｒ、４枠から２着に入ったが「悪いです」と舟足に不満が残る。それでも「２日目よりは下がらないし、出足も変わりない」と上向き気配だ。２０２６年後期適用勝率は５・０６、前期の２・５８から大きく上昇した。「冬はイケイケなんですけど、夏場の調整が苦手で…」と話し、まさにこ