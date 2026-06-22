◆パ・リーグ楽天８Ｘ―７西武（２２日・東京ドーム）＝延長１２回＝楽天が西武にサヨナラ勝ちした。吉井新監督が就任後３戦目で初勝利を挙げた。序盤は苦しい展開だった。２回に無死一、二塁の好機をつくったが、村林が二直。二塁走者のマッカスカーが戻れずにアウトになると、平良が左飛に打ち取られて無得点に終わっていた。両チーム無得点の３回に試合を動いた。先発の早川が渡部聖に左翼への先制ソロを被弾。さらに２