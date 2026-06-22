ドル円のピボットは１６１．５７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値161.73高値161.79安値161.19 162.55ハイブレイク 162.17抵抗2 161.95抵抗1 161.57ピボット 161.35支持1 160.97支持2 160.75ローブレイク ユーロ円 現値185.35高値185.40安値184.62 186.41ハイブレイク 185.90抵抗2 185.63抵抗1 185.12ピボット 184.85支持1